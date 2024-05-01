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Dünya
BBC 01.05.2024 07:05

WhatsApp: Milyonlarca kişi uygulamaya gizlice erişim sağlıyor

WhatsApp'ın Yöneticisi Will Cathcart, mobil uygulamanın yasaklı olduğu ülkelerde "on milyonlarca kişinin" geçici teknik çözümlerle WhatsApp'a gizlice erişim sağladığını söyledi.

WhatsApp: Milyonlarca kişi uygulamaya gizlice erişim sağlıyor

WhatsApp İran, Kuzey Kore ve Suriye'de yasak.

Son olarak WhatsApp'ın yasaklı olduğu ülkeler listesine geçen ay Çin eklenmişti.

Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler uygulamadaki sesli arama gibi bazı özellikleri kısıtlıyor.

Ancak WhatsApp, kayıtlı telefon numaraları sayesinde kullanıcılarının gerçek konumunu görebiliyor.

BBC'ye konuşan Cathcart, "WhatsApp kullanan insanlara dair çok sayıda sistematik olmayan veriye sahibiz. Engellendiğimiz bazı ülkelere baktığımızda hala on milyonlarca insanın WhatsApp'a bağlandığını görüyoruz" dedi.

Çin'in Whatsapp önlemleri devam ediyor

Buna ek olarak Çin, Apple'dan Çinli iPhone kullanıcılarının mobil uygulama mağazası AppStore'dan WhatsApp indirmesini engellemesini istemişti.

Cathcart bu hamleyi "talihsiz" olarak nitelendirse de ülke hiçbir zaman popüler mesajlaşma uygulamasının ana pazarlarından biri olmamıştı.

Diğer yandan Çin'de Android kullanıcıları resmi uygulama mağazasına gitmek zorunda olmadan WhatsApp'ı indirebiliyor.

Cathcart, VPN'lerin yükselişinin ve WhatsApp'ın geçen Haziran'da devreye aldığı Proxy (vekil sunucu) hizmetinin uygulamaya erişimin devam etmesini sağladığını söyledi.

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