Kolombiya ordusu milyonlarca mühimmatı kaybetti

Gustavo Petro, kayıp eşyalara dair istatistiklerin askeri üslerde yapılan son denetimlerde gün yüzüne çıktığını söyledi.

Askeri personelin silah tüccarlarına silah sattığını söyleyerek kayıplardan iç yolsuzluğu sorumlu tuttu.

Savunma bakanı, kayıplarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Petro, "Bu tür eksiklikleri açıklamanın tek yolu, silahlı kuvvetler ve sivillerden oluşan ve Kolombiya devletinin yasal silahlarını kullanarak kitlesel silah ticarileştirmesine adanmış ağların uzun süredir mevcut olmasıdır" dedi.

Kayıp eşyaların sırasıyla 12 Şubat ve 1 Nisan'da iki askeri üsse (Tolemaida ve La Guajira) yapılan sürpriz ziyaretler sırasında ortaya çıktığı açıklandıi.

Tolemaida'da resmi kayıtlarda listelenen envanterden 808 binden fazla mermi ve yaklaşık 10 bin el bombası açığı vardı.

La Guajira'daki tutarsızlıklar arasında yaklaşık 4,2 milyon mermi ve 9 bin 300'den fazla el bombası yer alıyordu.

Petro ayrıca üssün iki Spike füzesi, 37 Nemrut füzesi ve 550 roket güdümlü el bombasını kaybettiğini söyledi.