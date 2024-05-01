Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 01.05.2024 07:00

Kolombiya ordusu milyonlarca mühimmatı kaybetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya ordusunun milyonlarca mermi, binlerce el bombası ve çok sayıda füzeyi kaybettiğini söyledi.

Kolombiya ordusu milyonlarca mühimmatı kaybetti

Gustavo Petro, kayıp eşyalara dair istatistiklerin askeri üslerde yapılan son denetimlerde gün yüzüne çıktığını söyledi.

Askeri personelin silah tüccarlarına silah sattığını söyleyerek kayıplardan iç yolsuzluğu sorumlu tuttu.

Savunma bakanı, kayıplarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Petro, "Bu tür eksiklikleri açıklamanın tek yolu, silahlı kuvvetler ve sivillerden oluşan ve Kolombiya devletinin yasal silahlarını kullanarak kitlesel silah ticarileştirmesine adanmış ağların uzun süredir mevcut olmasıdır" dedi.

Kayıp eşyaların sırasıyla 12 Şubat ve 1 Nisan'da iki askeri üsse (Tolemaida ve La Guajira) yapılan sürpriz ziyaretler sırasında ortaya çıktığı açıklandıi.

Tolemaida'da resmi kayıtlarda listelenen envanterden 808 binden fazla mermi ve yaklaşık 10 bin el bombası açığı vardı.

La Guajira'daki tutarsızlıklar arasında yaklaşık 4,2 milyon mermi ve 9 bin 300'den fazla el bombası yer alıyordu.

Petro ayrıca üssün iki Spike füzesi, 37 Nemrut füzesi ve 550 roket güdümlü el bombasını kaybettiğini söyledi.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının "insani bir felaket" olacağı uyarısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu hava ticarete de yansıdı
07:32
12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı
07:34
Sarhoşken bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı
07:26
İzmir’de helikopter destekli operasyon: 13 gözaltı
07:22
Havayolu şirketi, binlerce kişinin kişisel bilgilerini yanlışlıkla açıkladı
07:09
WhatsApp: Milyonlarca kişi uygulamaya gizlice erişim sağlıyor
Gürcistan'da protestolar çatışmaya dönüştü
Gürcistan'da protestolar çatışmaya dönüştü
FOTO FOKUS
Türkiye'nin hafızası TRT 60 yaşında
Türkiye'nin hafızası TRT 60 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ