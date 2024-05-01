Havayolu şirketi, binlerce kişinin kişisel bilgilerini yanlışlıkla açıkladı

Sorunun güncelleme alan Qantas uygulamasından kaynaklandığı açıklandı.

Bazı sık uçan yolcular diğer müşterilerin ad, yaklaşan uçuş ayrıntıları, puan bakiyesi ve durumu da dahil olmak üzere seyahat bilgilerini görebildi.

Bazı yolcuların, diğer yolcuların rezervasyonlarında değişiklik yapabildiği ortaya çıktı.

Qantas, ihlalle ilgili soruşturma başlattı ve yaptığı açıklamada siber güvenlik olayına dair herhangi bir belirti bulunmadığını söyledi.

"Mevcut araştırmalar bunun bir teknoloji sorunundan kaynaklandığını ve son sistem değişiklikleriyle ilgili olabileceğini gösteriyor. Qantas uygulamasında bu sabah yaşanan sorundan etkilenen müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz, bu sorun artık çözülmüştür" denildi.

Qantas sözcüsü, müşterilerin diğer sık ​​uçan yolcuların Qantas Puanlarını transfer edemeyeceğini veya kullanamayacağını hatırlattı.