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TRT Haber 01.05.2024 07:27

12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 41 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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DEAŞ Son Dakika Terörle Mücadele Ali Yerlikaya
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