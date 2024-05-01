Yarım asrı geçen deneyim. 17 televizyon ve 17 radyo kanalı, dijital platformlar.

Tarihe tanıklık eden sorumlu yayıncılık anlayışı. Türkiye'nin hafızası TRT, 60 yaşında.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun temelleri 1 mayıs 1964'te çıkarılan yasayla atıldı. Her dönem kendini yenileyen ve alanında öncülük yapan TRT, Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası oldu. Bugün TRT, televizyon ve radyo kanalları, uluslararası yayın ailesi ile yedi kıtaya ulaşan yayım ve yapım faaliyeti yürütüyor. 60 yıllık tecrübeden alınan güvenle, güvenilir, doğru ve tarafsız kamu yayıncılığı başarıyla sürdürülüyor.

Radyolu günler, 6 Mayıs 1927'de başladı. Türkiye daha sonra televizyon ile buluştu. 31 Ocak 1968'de Mithatpaşa Stüdyosu'nda ilk deneme yayınları başladı.

TRT'de hep ilklere imza atıldı

Astronotların Ay'a attığı ilk adımlar, Zeki Müren'in Ankara'da verdiği konser, tüplü televizyon ekranlarına yansıdı. TRT, evlere ve gönüllere taht kurdu.

Unutulmaz yayınlar izleyici ile buluştu. Türkiye birçok duyguyu TRT ile beraber yaşadı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı, 1979'daki 23 Nisan Çocuk Şenliği ve daha nicesi... Tüm Türkiye, tarihi olayları ve ilkleri TRT'de izledi.

TRT yapımları reyting rekorları kırıyor

TRT 1, sevilen yapımları ile reyting rekorları kırıyor. Tarihi dizilerden, Anadolu insanının sıcacık yaşamına, komediden aksiyon, istihbarat ve dram yapımlarını milyonlar takip ediyor. Yapımlar, dünya çapında beğeniyle takip ediliyor.

Ses getiren yayınları, geniş kadrosu ve özel ve dosya haberleri ile Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber, dürüst tarafsız haberciliği ile hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada zirvedeki yerini koruyor.

41 dil ve lehçede yayın

TRT, 41 dil ve lehçede yapılan yayınlarla dünyanın sesini dünyaya anlatıyor. 2015 yılında kurulan TRT World ile küresel medya oyuncusu olma serüveni güçlenerek devam ediyor. TRT World'ün "Ukrayna Savaş Günlükleri" belgeseli gibi yapımları Uluslararası ödüllere layık görülüyor.

İnsanlığa hizmet eden, fark yaratan ve çalışmalarıyla dünyaya ilham veren isimler, TRT World Citizen ödülleri sahiplerini bulurken, her yıl düzenlenen TRT World Forum da dünyada karar vericileri bir araya getiriyor.

TRT Arapça ve TRT Kürdi ile bölgelerdeki gelişmeler izleyici ile buluşuyor. TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT Afrika, TRT İspanyolca, dijital haber platformları ile uluslararası gelişmeler dünya kamuoyuna sunuluyor.

Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya 250 milyon nüfuslu coğrafyaya TRT Avaz hitap ediyor. TRT Türk de Türklerin yoğun olduğu coğrafyalarda, izleyiciye Türkiye'den ve dünyadan haber veriyor.

Kültür-sanat dünyası, TRT 2 ile izleyicilere aktarılıyor. Sporseverler, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranında buluşuyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayınları, gelecek yıldan itibaren TRT ekranlarında olacak.

TRT Çocuk, miniklerin dünyasında fark yaratan yapımlarda en çok izlenen çocuk kanalı olurken, TRT Diyanet Çocuk, ahlaki ve manevi değerleri izleyicisine yansıtıyor.

TRT dijital oyun dünyasında da güvenliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. 'TRT Çocuk Kitaplık', 'TRT Bil Bakalım' ve 'TRT Oyun Dünyası' kullanıcılarından tam not alıyor.

TRT EBA ile de uzaktan eğitim alt yapısı oluşturarak milyonlarca öğrenci ve ebeveyne hizmet veriliyor.

Yenilikçi ve öncü bir medya okulu olma hedefiyle açılan TRT Akademi ile 60 yıllık tecrübe genç kuşaklara aktarılıyor.

Türkiye'nin hikayeleri Tabii'de

TRT'nin dijital platformu 'Tabii' ile Türkiye'nin hikayeleri dünyaya anlatılıyor.

Bölgesel radyolar ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, on binlerce saatlik yayınlarıyla radyo geleneğini sürdürerek dijital dünyada da iddiasını koruyor.

TRT Belgesel, belgesel ödülleri ile insanı ve dünyayı anlama çabasına katkı sunuyor. TRT Sinema ile TRT'nin ortak yapımcısı olduğu filmler, Türkiye'yi prestijli festivallerde temsil ediyor.

Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 'TRT 12 Punto', film endüstrisine sunuyor.

TRT, yenilikçi yayın politikası ile Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyor.