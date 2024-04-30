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Gündem
TRT Haber 30.04.2024 22:31

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."

 

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İletişim Başkanlığı İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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