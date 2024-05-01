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Türkiye
İHA 01.05.2024 07:22

İzmir’de helikopter destekli operasyon: 13 gözaltı

İzmir’de polis ekiplerince belirlenen 14 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İzmir’de helikopter destekli operasyon: 13 gözaltı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 hedef şahsın yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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