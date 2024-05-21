Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 20:25

Gazze'deki pazarlarda kullanıma uygun olmayan gıda bulunuyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki pazarlarda kullanıma uygun olmayan gıdaların bulunduğu konusunda uyardı.

Gazze'deki pazarlarda kullanıma uygun olmayan gıda bulunuyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin sahadaki denetimleri sırasında son dönemde pazarlarda kullanımı uygun olmayan bazı gıda malzemelerini tespit ettiği aktarıldı.

Bu ürünlerin bölgeye ilgili makamlardan izin alınmadan getirildiği belirtilerek, bunların vatandaşlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, uluslararası topluma bu ürünlerin Gazze Şeridi'ne girmeden önce güvenliğini garanti altına alacak kontrol mekanizmaları bulunması çağrısı yaptı.

Filistinliler ciddi şekilde gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor

İsrail'in aylardır bölgeye saldırılar düzenlemesinin ve uluslararası hukuku ihlal eden kısıtlamalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ciddi şekilde gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İtalya'da üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma imzalandı
20:26
Kars'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
20:09
İtalya'da üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı
19:41
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
19:22
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
19:14
Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ