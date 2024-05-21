Çok Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 18:08

İtalya'da taksiciler greve gitti

İtalya'da taksiciler, taksi ve özel ulaşım imkanı sağlayan hizmetlere yönelik kiralama lisanslarının yasa dışı kullanımına karşı işlerini savunmak ve sektörlerini çok uluslu şirketlerin etkisinden korumak amacıyla genel greve gitti.

İtalya'da taksiciler greve gitti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İtalya'da taksiciler, sendikaların çağrısıyla, yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında sektörlerindeki yetki belgelerinin yasa dışı kullanımına karşı çıkmak ve sektörlerini çok uluslu şirketlerin etkisinden korumak için ülke genelinde greve gitti.

Grev kapsamında bir grup taksici, Roma'da başbakanlık yakınlarındaki San Silvestro Meydanı'nda toplandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 500 kadar taksi şoförü, protestolarıyla seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Taksiciler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine sektörlerindeki sorunlara kulak vermesi, sektöre bazı düzenlemeler getirmesi çağrısı yaptı.

AP seçimleri öncesinde de 48 saatlik protesto yapacaklar

Bazı göstericilerin zaman zaman ses bombası attığı ve meşaleler yaktığı görüldü.

Taksicilerin protestosu nedeniyle polis, başbakanlığa çıkan yolları ulaşıma kapattı ve geniş güvenlik önlemi aldı.

İtalya'da taksiciler greve gitti

Güvenlik güçleri, taksicilerin başbakanlığa yaklaşmasına izin vermedi.

Bazı sendikacılar, basına yaptıkları açıklamada, gelecek pazartesi hükümetten bir temsilciyle görüşeceklerini, bu görüşmenin olumlu sonuçlanmaması halinde Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde 48 saatlik bir grev daha yapacaklarını belirtti.

Ülke genelinde Milano, Torino ve Napoli gibi diğer büyük kentlerde de taksicilerin büyük kısmının greve katıldıkları ifade edildi.

ETİKETLER
İtalya Avrupa Parlamentosu Taksi
Sıradaki Haber
Belçikalı Bakan'dan 'Filistin' devletini tanıma çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
19:14
Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı
19:09
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
19:05
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
19:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü
18:57
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ