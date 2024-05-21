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Dünya
AA 21.05.2024 16:28

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’a getirildi

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’a getirildi
[Fotograf: AA]

Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazı çarşamba günü Tahran’da kılınacak.

Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

Tahran’daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney’in kıldırması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda Tahran’daki törenin ardından cenazelerin perşembe günü Meşhed kentinde defnedileceği duyurulmuştu.

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