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Türkiye
AA 01.05.2024 06:42

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, Hüseyin Keskiner yönetimindeki otomobil ile Ali Osman Candemir idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu yaralandı.

Candemir'in kullandığı otomobilde sıkışan Kıncıoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Ordu Trafik Kazası
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