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Türkiye
İHA 01.05.2024 05:30

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü Kerem Çelik hayatını kaybederken beraberindeki Kübra Çelik ağır yaralandı.

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada TEM Hasdal Viyadüğü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Kerem Çelik, yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler otomobilin ön kapısından içeri ok gibi girdi. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan Kerem Çelik ve Kübra Çelik araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerem Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken Kübra Çelik ise ağır yaralandı. Kübra Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

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