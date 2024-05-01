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Türkiye
İHA 01.05.2024 07:22

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik hava destekli operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda silah parçası, bir miktar uyuşturucu ve 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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