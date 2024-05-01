Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 01.05.2024 07:26

Sarhoşken bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

Yellowstone Milli Parkı'nda alkol etkisi altındayken bir bizonun bacağına tekme attığı iddia edilen adam hem hayvan tarafından yaralandı hem de park bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Sarhoşken bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

Park bekçileri bizon sürüsünü taciz eden ve bir bizonun bacağına tekme atan bir şahsın ihbarını aldıktan sonra bölgeye gitti.

Şüphelinin aracı Batı Girişi yakınında bulundu ve şahıs Montana'nın West Yellowstone kasabasında durduruldu.

Yaralı halde bulunan adam tedavi edilmesi için hastaneye sevk edildi ancak yaralanma şekline dair detaylar paylaşılmadı.

Ulusal Park Servisi'nin açıklamasına göre, adam Idaho Şelalesi tarafındaki bir bizona tehlikeli derecede yaklaştı ve bir bizona tekme atmasının ardından yaralandı.

Adam, "kendini tehlikeye atabilecek derecede alkol etkisi altında olmak, tehlikeli bir durum yaratacak veya sürdürecek şekilde düzensiz davranış, yabani yaşama yaklaşmak ve yabani hayatı rahatsız etmek" suçlarından gözaltına alındı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Havayolu şirketi, binlerce kişinin kişisel bilgilerini yanlışlıkla açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu hava ticarete de yansıdı
07:32
12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı
07:26
İzmir’de helikopter destekli operasyon: 13 gözaltı
07:22
Havayolu şirketi, binlerce kişinin kişisel bilgilerini yanlışlıkla açıkladı
07:09
WhatsApp: Milyonlarca kişi uygulamaya gizlice erişim sağlıyor
07:04
Kolombiya ordusu milyonlarca mühimmatı kaybetti
Gürcistan'da protestolar çatışmaya dönüştü
Gürcistan'da protestolar çatışmaya dönüştü
FOTO FOKUS
Türkiye'nin hafızası TRT 60 yaşında
Türkiye'nin hafızası TRT 60 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ