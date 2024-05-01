Sarhoşken bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

Park bekçileri bizon sürüsünü taciz eden ve bir bizonun bacağına tekme atan bir şahsın ihbarını aldıktan sonra bölgeye gitti.

Şüphelinin aracı Batı Girişi yakınında bulundu ve şahıs Montana'nın West Yellowstone kasabasında durduruldu.

Yaralı halde bulunan adam tedavi edilmesi için hastaneye sevk edildi ancak yaralanma şekline dair detaylar paylaşılmadı.

Ulusal Park Servisi'nin açıklamasına göre, adam Idaho Şelalesi tarafındaki bir bizona tehlikeli derecede yaklaştı ve bir bizona tekme atmasının ardından yaralandı.

Adam, "kendini tehlikeye atabilecek derecede alkol etkisi altında olmak, tehlikeli bir durum yaratacak veya sürdürecek şekilde düzensiz davranış, yabani yaşama yaklaşmak ve yabani hayatı rahatsız etmek" suçlarından gözaltına alındı.