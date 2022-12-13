Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Romain Sais'ten Fas ve Beşiktaş'a müjdeli haber
[Fotograf: AA]
Romain Sais, siyah beyazlı kulüp yetkilileri ile yaptığı görüşmede ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig'de maç kaçırmayacağını söyledi.
Fas Milli Takımı oyuncusu Beşiktaşlı Romain Sais'ten iyi haber geldi.
Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi.
Sais, yetkililere ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig'de maç kaçırmayacağını söyledi.
Etiketler: Beşiktaş Fas Katar Dünya Kupası
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