Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
UEFA'dan "Sivasspor"lu paylaşım
[DepoPhotos]
UEFA, Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider tamamlayan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’un da yer aldığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda finale kalma olasılığı en yüksek 4 takım arasında Yiğido da gösterildi.
Sivasspor, UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından Sivasspor, Slovan Bratislava, Villareal ve West Ham United FC’nin logoları paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, “Finale kalma olasılığı en yüksek olan takımlar” ifadelerine yer verildi.
The team that's most likely to reach the final is _______ #UECL pic.twitter.com/7Q1T8WmysI— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 13, 2022
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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