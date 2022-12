Sivasspor, UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından Sivasspor, Slovan Bratislava, Villareal ve West Ham United FC’nin logoları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “Finale kalma olasılığı en yüksek olan takımlar” ifadelerine yer verildi.

The team that's most likely to reach the final is _______ #UECL pic.twitter.com/7Q1T8WmysI