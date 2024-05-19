İran Kızılayı: Helikopterin kazaya uğradığı muhtemel noktalardan birine 3 saat uzaktayız

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kobadi, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kobadi, "Arama kurtarma timleri, helikopterin kazaya uğradığı yer olduğuna ihtimal verilen noktalardan birine 3 saat uzaklıkta." dedi.
İranlı yetkili, Kızılay ve silahlı kuvvetler personelinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.