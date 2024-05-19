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Dünya
AA 19.05.2024 22:30

İran devlet televizyonu: Reisi'nin bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi

İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu: Reisi'nin bulunduğu helikopterin yeri tespit edildi
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA, Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındı ve bölgeye askerler sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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