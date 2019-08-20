Radamel Falcao’yu bekleyen Galatasaray, bir santrfor transferi daha yapacak.

Ozornwafor'u İstikbal Mobilya Kayserisor'a kiralayan sarı kırmızılıların Falcao ile birlikte yabancı sayısı 15'e yükselecek.

Yönetim, Diagne ve Mitroglou ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

Boşalacak yabancı kontenjanı, Falcao ve alınacak diğer futbolcu ile doldurulacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Falcao ile birlikte bir golcü futbolcu daha istediği öğrenildi.

Babel'i genellikle orta sahanın solunda değerlendirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, alınacak forvetin genç ve dinamik bir isim olmasını istiyor.

Terim'in, transfer edilecek yeni golcü için, Marcao ve Luyindama gibi ileride satıldığında kulübe para kazandırabilecek bir oyuncu olması uyarısını yaptığı da belirtildi.



Kaynak: TRT SPOR