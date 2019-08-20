Fransız futbolcu Isimat-Mirin, Beşiktaş'a PSV Eindhoven'dan gelmişti.
27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya giti.
Savunma oyuncusu, 14 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletti.
Kaynak: TRT SPOR
Spor
Isimat-Mirin Toulouse’da20 Ağustos 2019 Salı 15:53 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 15:53
Beşiktaşlı futbolcu 1 yıllığına Fransız ekibine kiralandı. Oyuncunun kiralama bedeli açıklanmazken, maaşın tamamını Toulouse karşılayacak.
Fransız futbolcu Isimat-Mirin, Beşiktaş'a PSV Eindhoven'dan gelmişti.
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