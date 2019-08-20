LES FERDINAND – BEŞİKTAŞ

1988 yılında Beşiktaş’ın QPR’dan kiraladığı İngiliz santrafor acaba aradan onca yıl geçmesine rağmen hala hatırlanacağını tahmin ediyor muydu? Siyah beyazlılarda sadece 1 sezon forma giydi 32 maça çıktı. 17 kez ağları sarstı 10 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Beşiktaş ile sezonu şampiyon olarak tamamlayamasa da Türkiye Kupası’nda zafere ulaştı. Sezon sonu ülkesine geri dönse de Beşiktaş taraftarı onu hiçbir zaman unutmadı.

DALIAN ATKINSON – FENERBAHÇE

1995 yılında Aston Villa’dan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’nin yolunu tutan Dalian Atkinson, sarı lacivertli taraftarların aklına derbi performanslarıyla kazınmıştı. Vatandaşı Les Ferdinand gibi sadece 1 sezon forma giydi, 24 maça çıktı. Bu süreçte sarı lacivertliler adına 10 defa ağları sarsan Atkinson, bunların yarısını derbi maçlarda kaydetti. Beşiktaş ve Trabzonspor ağlarına birer gol atan İngiliz forvet, Galatasaray maçında ise 30 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçti. Fakat bu goller onun Türkiye’de kalması için yeterli olmadı ve sezon sonu sarı lacivertliler ile yolları ayrıldı.

KEVIN CAMPBELL – TRABZONSPOR

İngiltere’de öylesine bir performans sergiledi ki Trabzonspor’a gelişi tüm dünyada yankı uyandırdı. Sempatik tavırlarıyla ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden beğeni topladı fakat oynadığı futbol bunun tam tersi yöndeydi. Bordo mavililerin Adalı ismi Türkiye’de sadece Ali Sami Yen’de oynanan Galatasaray maçında hat-trick yaptı ve bir daha da gol atamadı. Hafızalara Galatasaray maçıyla kazınan Kevin Campbell, daha sonra ülkesinin yolunu tutarak gollerine devam etti.

DARIUS VASSEL – MKE ANKARAGÜCÜ

Türkiye’ye gelen bir başka İngiliz santrafor olan Vassel, başkentte öyle bir karşılandı ki, kendi bile neye uğradığını şaşırdı. 2009’da Manchester City’den sarı lacivertlilerin yolunu tutan golcü futbolcu, diğer vatandaşları gibi sadece 1 sezon forma giydi. Bu süreçte 22 maça çıkan Vassel 4 gol atabildi. Ankaragücü taraftarının sevgilisi haline gelen İngiliz futbolcu bir sezon sonra Türkiye’den ayrılsa da ne o Ankara’yı unuttu ne de başkentli futbolseverler onu…

SCOTT CARSON – BURSASPOR

Ada’dan daha çok santrafor ithal eden ülkemize kaleci olarak geldi ve herkesi şaşırttı. 2011 yılında Bursaspor formasını sırtına geçiren Scott Carson, 2 sezon boyunca neredeyse hiç maç kaçırmadı. Bu süreçte 77 maça çıktı 90 kez topu ağlarından çıkarttı fakat 27 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Daha sonra Wigan’a transfer olarak ülkesinin yolunu tutan Carson, bu yaz transfer döneminde ise bir sürprize imza atarak son şampiyon Manchester City’e transfer oldu.

ANTON FERDINAND – BURSASPOR - ANTALYASPOR

Beşiktaşlı Les Ferdinand’ın kuzeni, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand’ın ise kardeşi. Abisi gibi defans oynayan defans oynayan Anton, 2013 yılında QPR’dan Bursaspor’a transfer oldu. Yarım sezon kiralık oynayan İngiliz defans oyuncusu bir sonraki sezon ise bedelsiz şekilde Antalyaspor’un yolunu tuttu. Ailesinde diğer futbolculara göre bekleneni veremeyen Anton Ferdinand Bursaspor’da 8, Antalyaspor’da 6 maça çıkabildi.



Kaynak: TRT SPOR