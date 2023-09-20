Galatasaray bir puanı son dakikada aldı

Galatasaray, Kopenhag'ı RAMS Park'ta konuk etti. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerasına istediği başlayamadı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 1 bir puanla ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - Kopenhag 35. dakikada Elyounoussi ile 1-0 öne geçti. Jelert’in ceza sahası içi sağ tarafından arka direğe ortasında Lerager kafayla topu altıpas önündeki Elyounoussi’ye aktardı. Elyounoussi topu düzelterek vuruşunu yaptı ve top sağ köşeden filelerle buluşturdu.

GOL - 58. dakikada Gonçalves farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına havadan gönderilen pas ile sol kanatta topla buluşan Birger Meling savunmamızı az adamla yakalıyor ve pasını penaltı noktasına doğru hareketlenen Diogo Gonçalves'e gönderdi ve yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

KIRMIZI KART - 73. dakikada Kopenhag'da Jelert ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL - BOEY 86. DAKİKADA ATTI. Sağ kanattan gelişen atağımızda Tete'nin pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Sacha Boey bekletmeden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluştu. 1-2

Sacha Boey'un harika golüne gidiyoruz pic.twitter.com/Ev09IMEbfY — TRT Spor (@trtspor) September 20, 2023

GOL - 89 TETE EŞİTLİĞİ SAĞLADI. Sol kanattan gelişen atağımızda Wilfried Zaha ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Tete'ye doğru gönderdi. Tete gelişine bekletmeden yerden vuruşunu yaptı skor 2-2'ye geldi.

Tete, oyuna girdi mükemmel bir gole imza attı



Asist: Wilfried Zaha

Gol: Tetepic.twitter.com/skWX9PFRbn — TRT Spor (@trtspor) September 20, 2023

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi.

Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise Bayern Münih, Manchester United'ı saat 22.00'de ağırladı.

[Fotoğraf: İHA]

17. kez gruplarda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.

24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

GOL - 35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti.

Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2.

69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GOL - 86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2.

GOL - 88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı. 2-2.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi.

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Jensen), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson (Dk. 75 Ankersen)).

Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 89 Tete (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 73 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)

Tete: Takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girip, 1 gol, 1 asistlik performansıyla Galatasaray'a 1 puanı getiren isim olan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Tete, zor bir maç olduğunu dile getirdi. Brezilyalı kanat oyuncusu, her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

"Dediğiniz gibi zor bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi maçı bu. İyi başladık, fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Oyuna girmiş olmaktan, gol atmaktan ve asist yapmaktan dolayı mutluyum. Hem maçlarda hem idmanlarda her gün daha iyiye gidiyor çalışıyoruz. Birbirimize alışıyoruz. Ben de ilerleyen zamanlarda goller atarak, asistler yaparak takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum."

"Her maça bu şekilde kazanmak için çıkıp, sonunda ne olacağını göreceğiz"

Tete, her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

"Önden ne düşündüğünüzün hiçbir önemi yok. Çünkü futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Bunun hiçbir favorisi yok. Sahaya çıkıp, oynamanız gerekiyor. Biz de her maça bu şekilde kazanmak için çıkıp, sonunda ne olacağını göreceğiz."

"Manchester United zor bir dönemden geçiyor"

A Grubu'nun ikinci maçında Manchester deplasmanına konuk olacakları hatırlatılan Brezilyalı kanat oyuncusu, "Bizim için iyi olacak. Zor bir dönemden geçiyorlar. Biz de bundan faydalanmak, iyi bir sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Taraftarımıza mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım"

Tete, Galatasaray taraftarının maçın başından sonuna kadar kendilerine büyük destek olduğunu dile getirdi.

"Ben performansımdan memnunum. Fakat hoca, oyuncuları seçtiği zaman takıma kim faydalı olacaksa onu seçmeye çalışıyor. Bizler de kim oynarsa oynasın, faydalı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi oynadığım dönemde goller atıp, asistler yaparak takıma faydalı olmaya çalışacağım. Müthiş bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar bize destek olan şahane bir taraftar vardı. İlerleyen günlerde ben de iyi oynayarak taraftarımıza mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım."

Jacob Neestrup: Hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Mücadelenin ardından Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları, Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarı şanslıydık diyebilirim. İkinci yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonuç için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim."

"Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk"

Nesstrup, müthiş bir statta oynadıklarını belirtti.

"Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilk yarı pasiftik diyebilirim. Daha ilerde oynayabilirdik. Müthiş bir statta oynadık, büyük bir kulübe karşı oynadık. Kopenhag, Türk takımlarına karşı hep başarılıydı. Sivasspor’a, Başakşehir’e karşı. Bizden daha fazla para harcadıklarını söyleyebiliriz bu takımların. Ama biz daha iyi bir performans sergiledik."