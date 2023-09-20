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Spor
AA 20.09.2023 22:20

Galatasaray yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı.

Galatasaray yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
[Fotograf: AA]

RAMS Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde baskılı bir mücadele ortaya koyan ve birçok önemli fırsattan yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, 35. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Galatasaray karşısında organize ataklar geliştiren Danimarka temsilcisi, 58. dakikada Diogo Gonçalves ile bir gol daha bularak 2-0 öne geçti.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ve Kopenhag'da Elias Jelert'in 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla kontrolü eline alan sarı-kırmızılı takım, 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakika Mateus Tete'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2 yaptı.

Son anda bulduğu gollerle bir puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçını 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Galatasaray bir puanı son dakikada aldı
Galatasaray bir puanı son dakikada aldı

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti unuttu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Son 19 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 19 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk kez ilk 11'de görev aldı
Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk kez ilk 11'de görev aldı

Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Kopenhag'da Elias Jelert kırmızı kart gördü

Kopenhag'da Elias Jelert, karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtaki ilk kartını 52. dakikada gören Jelert, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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