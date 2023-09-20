Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk kez ilk 11'de görev aldı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

Zaha yedek

Galatasaray'da tedavi ve uyum süreci tamamlanan yeni transferlerden Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'yı müsabakanın yedekleri arasında tuttu.

Zaha, son olarak 15 Ağustos'ta Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Gençlik Ligi maçını Kopenhag kazandı

Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçını, Danimarka temsilcisi 5-1 kazandı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kopenhag'ın gollerini Amin Chiakha (2), Emil Hojlund, Noah Sahsah ve Tamas Szücs attı.

Galatasaray'ın tek golünü ise Yasin Kasal kaydetti.

Bakan Osman Aşkın Bak da maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı statta takip etti. Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.

[Fotoğraf: İHA]

Victor Nelsson eski takımına karşı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.

Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.