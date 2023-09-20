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Spor
AA 20.09.2023 19:05

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz'dan olimpiyat kotası

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz 2024 Paris olimpiyatlarına kota aldı.

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz'dan olimpiyat kotası
[Fotograf: AA]

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda kadınlar 53, 62, 68 ve 72 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'yi olimpik sıklet 68 kiloda temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup eden Buse, Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını da 11-1 teknik üstünlükle kazanarak adını finale yazdırdı.

Böylece 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota alan milli güreşçi, yarın finalde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaşacak.


Dünya şampiyonalarında 2 bronz madalyası bulunan Buse Tosun Çavuşoğlu, organizasyonda ilk kez finalde mücadele edecek.

Yarı final maçının ardından sevinç gözyaşları döken Buse, yaptığı açıklamada, "Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için çalıştım, çok fedakarlık yaptım. İnşallah yarın altın madalya olur." ifadelerini kullandı.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise milli güreşçinin Paris 2024 kotası aldığını hatırlatarak, Buse'nin dünya ve olimpiyat şampiyonu olacağına inandığını belirtti.

Öte yandan 53 kiloda mindere çıkan Tuba Demir ilk turda Japon Akari Fujinami, 72 kiloda güreşen Nesrin Baş da ilk maçında ABD'li Amit Elor'a yenildi. Milli güreşçiler Tuba ve Nesrin, rakipleri finale çıktığı için repesaj hakkı elde etti.

62 kiloda mücadele eden ve Alman Luisa Helga Gerda Niemesch ile yaptığı ilk müsabakayı kaybeden Selvi İlyasoğlu ise organizasyona veda etti.

​Evin Demirhan Yavuz da Paris kotasını aldı

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, ilk turda Fransız rakibi Julie Martina Sabatie'yi 4-1 yendi. İkinci turda ise Moğol Dolgorjav'a 8-3 yenildi.

Repesajda ise AIN (Bireysel- Belarus) Ksenya Stankevich'i 11-2 yenerek bronz madalya ve olimpiyat kotası için ABD'li rakibi Sarah Ann Hildebrandt ile karşılaştı. Tecrübeli ABD'li güreşçi karşısında Evin, ilk devrenin son dakikasında 2-0 geriye düştü.


İhtarla 1- puan daha verince Evin Demirhan Yavuz devreyi 3-0 geride bitirdi. İkinci yarıda rakibi karşısında direnmeye çalışsa da Evin, maçı 5-0 kaybederek madalya şansını kaybetti ama 5’incilik maçında olimpiyat kotası için güreşti.

Evin, olimpiyat kotası için Kolombiyalı Cardoza ile karşılaştı. Tokyo olimpiyatları tecrübesi olan milli güreşçi ilk puanını ihtardan alarak 1-0 öne geçti.

İlk devrenin son saniyelerinde rakibini tuş pozisyonunda yakaladı 3-0 öne geçti ama süre bitti ve devreye girildi. Evin, ikinci yarıya iyi başladı ancak ihtar aldı ve Cardoza skoru 3-1 yaptı.

Son bir dakikaya girerken Evin rakibini minder dışına taşıdı ve 4-1 öne geçti. Evin, karşılaşmayı kazanarak kariyerinde ikinci defa olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.

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