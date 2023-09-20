Atletizmde hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katılmak

TAF Başkanı Fatih Çintimar, TSYD Ankara Şubesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizmin olimpik kadrosuna yönelik hedefleri ve yeni çalışmaları değerlendirdi.

Çintimar, atletizmde son 10 yılda Avrupa, dünya, Akdeniz, İslam Oyunları ve diğer büyük yarışmalardaki madalya sayılarının önceki 10 yıla göre kat kat üstünde olduğunu belirtti.

"Örnek olarak dünyada bugüne kadar gençler kategorisinde aldığımız 1 altın madalya varken, son 3 yılda 4 altın, 5 gümüş madalya ve bronz madalyalar da almış durumdayız. 2021'de major yarışmalar olarak toplam 14 madalya, 2022'de dünya gençler şampiyonasında takım olarak 6. olurken, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandık ve 12 major yarışmada 12 madalya kazandık. Bu yıl 2023 yılında şu ana kadar Dünya Üniversite Oyunları ile birlikte çok ciddi bir madalya sayısıyla dünya klasmanında atletizmin yerini daha da yukarıya taşıdık ve 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalyayla Çin'in ardından takım olarak da ikinci olduk. Bu yıl şu ana kadar büyük yarışmalarda 30 madalya oldu, daha yarışmalar da devam ediyor."

Çintimar, Türk atletizminin olimpiyatlara doğru hedefine kitlendiğini ifade etti.

"Daha iyi olması için hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Olimpik kadromuzda 90 kişilik sporcumuz içinde altyapıdan gelen çocuklarımızın hemen hemen tamamına yakını bizim yetiştirdiğimiz çocuklar. 2022 yılında duyurmuştuk, artık dışarıdan transfer sporcu konusunu da kapatmıştık, inşallah bizim kendi gençlerimizle daha fazla emek vererek altyapıdan yukarıya doğru taşıyacağımız sporcularla yeni Ersu'lar (Şaşma), yeni Tuba'lar (Danışmaz), yeni Necati'ler (Er), yeni Eda'lar (Tuğsuz) çıkarabilmenin gayreti içerisinde yürüyoruz."

Eski milli atlet Doç. Dr. Işık Bayraktar ile olimpik takım menajerliği için anlaştıklarını açıklayan Çintimar, 90 olimpik sporcu için yeni hedeflere Işık Bayraktar'ın bilimsel çalışmalarının katkısıyla da gideceklerini belirtti.

Çintimar, tekerlekli sandalye branşında da 2 sporcunun olimpiyat kotası aldığını söyledi. Çintimar, atletizmin kota durumu hakkında basında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Artık bir yıl önceden kesin kota alamıyorsunuz. Olimpiyat öncesindeki son yarışlara kadar kota kazanma hakkı ve kotadan düşme durumu devam ediyor. Bu sistem içerisinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde artık Dünya Atletizm Federasyonunun etkinlikler sitesinde Türkçe yayınlar da yapılıyor. Buradan doğru bilgileri alabilirsiniz. Basında çıkan manipülasyon haberleri var. Dünya federasyonundan gelen yazı da var, "Hakkınızdaki ithamların hepsi asılsızdır' diye."

Işık Bayraktar: 2024 Paris'e en fazla sporcu sayısıyla katılmak istiyoruz

Atletizmde Olimpik Sporcu Direktörlüğü'ne getirilen eski milli atlet Doç. Dr. Işık Bayraktar da 2024 Paris için kalan çok önemli 316 güne başladıklarını belirtti.

"Genel olarak 30 Haziran 2024 tarihi kotaların son tarihi. Mevcut olimpiyat baraj sistemi özellikle sert barajları getiriyor. Bizim için dünya sıralaması ana unsur. Atletizm tarihinde olimpiyatlara hep en yüksek katılım sağlandı, bu sefer de en fazla sporcu sayısıyla katılmak istiyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 21 Mart 2024'te düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takım Kupası'nın çok önemli olduğunu söyledi.

"Bu yarışmada yürüyüş bayrak takımında hedef grubumuzla kota almak istiyoruz. Halihazırda bir yürüyüş sporcumuz kota almıştı. 2024 Paris için podyum hedefli sporcu projesi oluşturduk bu kapsamda 11 sporcumuzun detaylı takiplerini yapıyoruz."

Paris'te olimpiyat madalyası hedefi olan 11 sporcu için de Bayraktar, "Burada dünya sıralaması belirleyici oldu, dünyada ilk 35'e giren sporcular için özel destek alacak şekilde proje yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, olimpiyatlara kota alma şansı yüksek milli sporcular hakkında da bilgi verdi.

"Kaan Kigen Özbilen (maraton), Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Ersu Şaşma (sırıkla atlama), Yasmani Copello (400 metre) bu sporcular şu anda kota seviyesinde, amacımız sporcuların o gün en iyisini yapmasını sağlamak. Yine Eda Tuğsuz, Tuğba Danışmaz, Necati Er, İsmail Nezir gibi son yılların yükselen atleti olan sporcular da hedef grubumuz içerisinde. Alperen Acet ve Berke Akçam da dünya sıralamasında olimpik grup içerisinde yer alıyor. Yine diğer 96 sporcumuzla ilgili de dünya ve Avrupa sıralamasını kullanıyoruz."

Bayraktar, 2024 Paris'e kalan sürede nasıl hazırlanacaklarına ilişkin de "Performans direktörlüğü üzerinden bir süreci yapılandırdık. Antrenörlerle de bağlantılı olarak diğer sapmalara yer vermeden organizasyon önlemleri alacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.