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Spor
AA 20.09.2023 17:10

İsmail Kartal: Rotasyona gideceğiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında 21 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçı kazanarak avantajlı bir şekilde gruba başlamak istediklerini söyledi.

İsmail Kartal: Rotasyona gideceğiz
[Fotograf: AA]

Karşılaşma öncesinde Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan  Fenerbahçe'de teknik direktör Kartal, taraftarların enerjisiyle kazanacaklarına inandığını belirtti.


Kartal, ligde her maçın zorlu geçtiğini ve takımların kendilerine karşı ekstra motive olduğunu aktardı.

"Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi evimizde kazanıp avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Bunu taraftarlarımızın vereceği enerjiyle yapacağımızı düşünüyorum."

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak

Kartal, 6 numara pozisyonunda 4 oyuncuya sahip olduğunu dile getirdi.

"Crespo, Zajc, İsmail ve Bartuğ. Duruma, pozisyona, rakibe ve sağlık durumlarına göre bunları biz değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası dolayısıyla orada Zajc'a şans verdik. Yarın belki Crespo belki Zajc oynar. Ligde Türk oldukları için İsmail ve Bartuğ'a ihtiyacımız olacak. Bizim takımımızda tüm oyuncular değerli. Her oyuncumuzun değerli olduğunu, neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Kent'in oynadığı maçlarda iyi oynadığını görüyoruz. Hem saha hem de antrenman performansından memnunuz. 27-28 kişilik kadromuz var, Türkiye'de kural gereği kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa'da elimiz daha güçlü oluyor. Kent'in performansından gayet memnunum."


Kartal, Cengiz'in sakatlığının kendisini şaşırttığını anlattı.

"Hayatım boyunca görmediğim bir sakatlık pozisyonu oldu. En az 2 hafta, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un sakatlığı geçti gibi hafiften düz koşulara başladı. 2-3 haftaya kadar takıma dönebileceğini düşünüyorum. Zayıf rakip diye bir şey yok. Yarın oynayacağımız takım 12 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış ve tek mağlubiyeti var. Avrupa'da şu ana kadar hiç gol yemeyen bir takım. 9 yıldır aynı antrenörle çalışıyorlar. Kolay bir rakip değil, bunun bilincindeyiz."


"Rotasyona gideceğiz"

İsmail Kartal, yarınki mücadelede bazı oyuncularını dinlendireceğini ifade etti. Kartal, futbolcularının hem lig hem Avrupa hem de milli takımlarda forma giydiğini hatırlattı.

"Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli. Biz 10'da 10 da yapsak şampiyon da olsak herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra neleri yapacağımızı iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarıdan ne söylendiğine çok fazla itibar etmiyorum. Çok fazla dışarıdaki söylemleri dikkate almıyorum. Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah mutlu sona ulaşırız."

Futbolcuların performansında maçların genelini dikkate aldığını aktaran Kartal, Tadic'in oyunundan memnun olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Becao: Grup maçlarına yüksek öz güvenle başlayacağız

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, tüm resmi maçları kazanmış olmanın öz güveniyle sahaya çıkacaklarını dile getirdi. 27 yaşındaki stoper, iyi bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

"Üst üste 10 maç kazandık. Grup maçlarına yüksek öz güvenle başlayacağız. Bu iyi bir durum. Yarın kolay bir maç oynamayacağız. Rakiplerimiz artık bize karşı kazanmak için daha istekli. Takım arkadaşlarım oldukça kaliteli futbolcular. Şu ana kadar Djiku ve Serdar ile oynadık. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Aramızdaki uyumdan Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Amacımız takımımıza yardım etmek."

"Hangi tarafta oynadığımın benim için önemi yok"

Becao, Antalyaspor maçında sol stoper oynatılmasına ilişkin yapılan eleştirilere yönelik bir soru üzerine konuştu.

"Udinese'de 5 yıl sağ stoper oynamıştım. Sol tarafta ise Brezilya'da oynamıştım. Hangi tarafta oynadığımın benim için önemi yok. Ben takımın bir parçasıyım. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa orada oynarım. Bana nerede daha iyi hissettiğimi soracak olursanız ben sağ tarafta daha iyi hissediyorum."

Fenerbahçe Nordsjaelland maçına hazır

Sarı-laciverliler, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk olarak oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra takım 3 gruba ayrılarak top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Nordsjaelland maçının taktiği üzerinde duruldu.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emre Mor ve UEFA listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında forma giyen Ferdi Kadıoğlu da antrenör eşliğinde saha kenarında koşu çalışması yaparken; kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Akyüz kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalar yaptı.

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