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Spor
DHA 20.09.2023 17:55

Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantileyen Taha Akgül, "Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim." dedi.

Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın ASKİ Sporlu güreşçileri, Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi, yurda döndü.

Milli güreşçiler için Esenboğa Havalimanı'nda mehteran takımı ile karşılama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda milli güreşçiler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda 3'üncü olan milli güreşçi Taha Akgül, son 2 yılın Avrupa, geçen yılın da dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı.

"Bu sene de hedef tabi ki altın madalya ile olimpiyat kotası almaktı. Bronz nasip oldu. Geçen sene finalde yendiğim İranlı rakibime yarı finalde talihsiz bir müsabaka ile kaybettim. Bu sene Avrupa şampiyonluğuyla yoluma devam ettim. Çok iyi hazırlandım, o süreci çok iyi yönettim. Olimpiyat kotası ve bronz madalyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çetin müsabakalar yapıldı. Olimpiyat öncesi dünya şampiyonaları her zaman en zor müsabakalardır.

Sıkletimizde 40'ya yakın sporcu vardı, çok zorlu bir dünya şampiyonası geçirdik. Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim tekrar."

İbrahim Çiftçi: Olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda bronz madalya maçını kaybeden ancak Rus sporcu Abdulrashid Sadulaev sakatlığı nedeniyle 5'incilik maçına çıkamamasıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan İbrahim Çiftçi, "Ülkemi olimpiyatlarda temsil etme başarısı göstereceğim. Olimpiyatlara çok daha fazla çalışıp ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

Abdullah Çakmar: 2. olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak isitiyorum

Serbest Güreş A Milli Takımı teknik direktörü Abdullah Çakmar, son 4 yılın en güçlü dünya şampiyonasına katıldıklarını söyledi. Çakmar,14 yıldır zirvede olan Akgül'ü sırtındaki yükü alarak rahatlatmak istediklerini belirtti.

"Önümüzde zor bir süreç var. İnşallah ekibimizle beraber güzel bir şekilde oraya hazırlanarak 2024'te 2'nci olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak ülkemize dönmek istiyoruz."

ASKİ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Bedir ise bu onuru ve gururu yaşattıkları için bütün sporculara teşekkür etti.

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