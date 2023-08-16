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Spor
AA 16.08.2023 14:05

Galatasaray Avrupa'da kasasını dolduracak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak.

Galatasaray Avrupa'da kasasını dolduracak
[Fotograf: AA]

UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi’nde play-off’ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5’er milyon euro ile destekleniyor.

Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi’nden 5 milyon avroluk kazancı garantilemiş oldu.

Galatasaray’ın Avrupa geliri sadece bununla sınırlı kalmayacak.

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Galatasaray'ı Avrupa Ligi’nde minimum 11 milyon euro bekliyor

Sarı-kırmızılılar, Molde’ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi’nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon euroluk katılım payı veriliyor.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.

Türkiye’nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon euro.

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Molde’ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon euro yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi’nde minimum gelir 25 milyon avro

Galatasaray, Norveç ekibini saf dışı bırakır ve Devler Ligi bileti alırsa Avrupa gelirini en az 25 milyon euroya yükseltecek.

Cim-Bom, 15,64 milyon euroluk katılım payının yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon euroluk market gelirine ulaşacak.

Katsayı gelirinde ise sarı-kırmızılılar an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde 7 hisseyi (7 milyon 959 bin euro) cebine koyacak.

Galatasaray, kendisinden daha fazla katsayıya sahip Braga, PSV, Dinamo Zagreb ve Kopenhag’tan herhangi birinin turnuvaya veda etmesi halinde, elenen her takım için birer hisse daha (1 milyon 137 bin euro) kazanacak.

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