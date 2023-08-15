Icardi attı Galatasaray turladı

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana, Rams Park'ta karşılaştı. Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetti.
Galatasaray'a turu getiren golü 24. dakikada Mauro Icardi filelerle buluşturdu.
Torreira 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.
Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.
Molde Galatasaray’ın rakibi oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Molde sahasında Faroe Adaları'ndan Ki Klaksvik’i konuk etti.
Play-off turunda Galatasaray’ın rakibini belli eden mücadelenin normal süresini Molde, 18. dakikada Eriksen’in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Uzatma devresinde 113. dakikada Linnes kaydettiği golle takımına turu getirdi. Molde, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek play-off turunda Galatasaray’ın rakibi oldu.
Icardi'nin Galatasaray formasıyla ilk Avrupa golü
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk Avrupa golünü kaydetti.
Öte yandan Icardi, son Avrupa golünü 11 Aralık 2019'da Paris Saint Germain formasıyla Galatasaray'a atmıştı.
Zaha'nın ilk iç saha maçı
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Zaha, Galatasaray formasıyla ilk iç saha maçına çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'ya karşı 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı.
GOL - 24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
55. dakikada Wilfried Zaha’nın pasında topla buluşan Lucas Torreira ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
63. dakikada sağ taraftan Angelino’nun kullandığı kornerde savunmadan seken top arka direkte Berkan Kutlu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
KIRMIZI KART - 64. dakikada orta sahada topla buluşan Rui Pedro, Lucas Torreira’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Marco Guida, Lucas Torreira’ya direkt kırmızı kart gösterdi.
Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Dk. 78 Sergio Oliveira), Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 46 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi (Dk. 71 Abdülkerim Bardakçı).
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe (Dk. 70 Krefl), Karamatic, Nukic (Dk. 56 Schwaizer), Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec (Dk. 78 Bristric), Doffo (Dk. 78 Fadida), Pedro.
Gol: Dk. 24 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Posavec, Dk. 31 Sualehe (Olimpija Ljubljana), Dk. 29 Boey (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 64 Torreira (Galatasaray)