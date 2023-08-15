Giresunspor'da genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzalandı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende, altyapıdan A takıma yükselen Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3'er yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Ayrıca mevcut kadroda yer alan Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre Nizam, Anıl Yiğit Çınar, Kasım Alperen Koşker, Şahin Dik ve Metin Caner Akbayrak'ın profesyonel sözleşmeleri de yenilendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, genç oyuncuların profesyonel sözleşmelerinin hayırlı olmasını diledi.

Bodrum FK maçından puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Yamak, ancak gençlerin verdiği mücadelenin kendilerini onurlandırdığını aktardı.

Yamak, ekip olarak gençlere çok değer verdiklerinin altını çizdi.

"Camiamızdan da bu çocuklara aynı şekilde değer verdiklerini göstermelerini istiyoruz. Şu anda Giresunspor'umuzun geleceği ve şehrin umutları, bu çocukların sahada gösterecekleri mücadele ile belirlenecektir. Şu an hem şehir olarak hem de takım olarak bir uçurumun kenarındayız."

Yamak, takımın yaş ortalamasının 20,9 olduğunu vurguladı.

"Burada genç oyuncularımızı hem yarıştıracak hem de yetiştireceğiz. Bu noktada taraftarlarımızdan ve Giresunlulardan çocuklarımıza destek vermelerini ve inanmalarını bekliyoruz. Bu çocuklara vereceğimiz tribündeki destek, sahadaki destek, sosyal medyadaki destek ve maddi manevi destekler, onları pozitif etkileyecektir. Yapılan negatif şeyler ise onların sahadaki performansını bozacak ve onları faklı yönlere götürecektir. Bizim şehir olarak, birlik ve bütünlük içinde bu çocuklara inanmamız ve onlara destek olmamız gerekiyor."

Sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan getirildi

Öte yandan Giresunspor'da sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan getirildi. Futbol A takımı sportif direktörlük görevine getirilen Seyhan için Çotanak Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, törende yaptığı açıklamada, Seyhan'ın özellikle genç oyunculara rol model olacağını ve takımın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacağını belirtti.

Yamak, Seyhan'ın kariyerinde önemli kulüplerde futbol oynadığına işaret etti.

"Giresunspor'umuzun da formasını terletmiş eski bir oyuncudur. İnanıyoruz ki Giresunspor'a katkıları büyük olacaktır. Gençlerden kurulu yapıya sahip takımımızın süreç içinde bu oyuncuların yetiştirilmesi, takımımızın yaşaması ve yaşatılması için bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır."

Tolga Seyhan ise Giresunlu olarak takımın yanında yer almak, kadrodaki genç oyunculara tecrübelerini aktarmak için taşın altına elini koyduğunu vurguladı.

Seyhan, tönetim, teknik kadro, futbolcu grubu ve taraftarla el ele, omuz omuza vererek Giresunspor için birlikte mücadele edeceklerinin altını çizdi.

"Güzel bir sezon öncesi kampı geçirildiğini gözlemliyorum. Mustafa Kaplan hocamız da çok tecrübeli ve birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmış önemli bir isim. Hocamıza ve kadromuzdaki gençlerimize güvenelim, ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerimiz Çotanak armayı bu zorlu süreçten çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Yeter ki bizler de camia olarak onlara destek olalım. Bugünden itibaren özveriyle ve çok çalışarak bunu hep birlikte sağlayacağız."