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Spor
TRT SPOR 15.08.2023 16:55

Taxiarchis Fountas Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yunan forvet Taxiarchis Fountas'ı Türkiye'ye getiriyor.

Taxiarchis Fountas Trabzonspor için geliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

27 yaşındaki oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fountas'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Son olarak MLS ekiplerinden DC United forması giyen Fountas, kulübüyle sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshetmiş ve serbest statüye geçmişti.

Yunan futbolcu, her iki kanatta ve santrfor olarak oynayabiliyor.

Kasim Adams transferi beklemeye alındı

Prensip anlaşmasına varılan bir diğer isim Kasim Adams transferi ise bir süre bekletilecek.

Bordo mavililerin stoper transferinde teklif yaptığı bir başka isimden gelen olumlu haber nedeniyle böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Bonservisi Hoffenheim'da bulunan Ganalı stoper, geçen sezon kiralık olarak Basel forması giymişti. Adams, geçen sezon İsviçre ekibinde 46 resmi maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.

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