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Spor
TRT Haber 15.08.2023 16:40

Fenerbahçe'de hedef yabancı oyuncu sayısını düşürmek

Fenerbahçe'de Willian Arao, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo'ya veda edilmesi bekleniyor. Üç oyuncunun temsilcisi ile görüşen sarı lacivertli yönetim, yeni sezon planlaması kapsamında alınan ayrılık kararını iletti.

Fenerbahçe'de hedef yabancı oyuncu sayısını düşürmek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını düşürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo ile yolların ayrılması gündemde.

Arao'yu transfer etmek isteyen Panathinaikos, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Sarı lacivertlilerden gelecek yanıtı bekleyen yeşil beyazlıların, Brezilyalı orta saha ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

Gustavo Henrique’ye ise Meksika, Brezilya ve Suudi Arabistan’dan tekliflerin geldiği öğrenildi. Deneyimli stoperin, yeni sezonda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Crespo ile yollar ayrılacak

Sarı lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Miguel Crespo’nun da, gelecek sezon adına menajeri ile görüşülüyor.

Portekizli futbolcunun temsilcisi, oyuncuyu Serie A ekiplerinden Genoa’ya önerdi. Ciddi bir teklif gelmesi halinde, Fenerbahçe Crespo ile yollarını ayıracak.

Sarı lacivertliler, kadrodaki yabancı sayısının düşmesi halinde, fırsat transferleri için çalışmalara başlamayı planlıyor.

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