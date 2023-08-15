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Spor
AA 15.08.2023 19:12

Manchester City'de Kevin De Bruyne sahalardan uzun süre uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

Manchester City'de Kevin De Bruyne sahalardan uzun süre uzak kalacak

UEFA Süper Kupa'da İspanya temsilcisi Sevilla ile yarın yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ligin ilk maçında sakatlanan De Bruyne'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İspanyol teknik adam, sakatlığın ciddi olduğunu vurguladı.

"De Bruyne'ün ameliyat edilmesi gerekiyor. Ameliyata ilişkin son karar, önümüzdeki günlerde verilecek. Ameliyat durumunda 3 veya 4 ay tedavisi sürecek. Ameliyat olmasa bile sahalardan birkaç ay uzak kalacak." 

De Bruyne, geçen hafta Manchester City'nin deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendiği karşılaşmanın 23. dakikasında dizinden sakatlanarak oyun dışı kalmıştı.

Belçika Milli Takımı'nda 99 maçta 26 gol kaydeden 32 yaşındaki Kevin De Bruyne, 2015'ten bu yana giydiği City formasıyla 358 karşılaşmada 96 gol ve 153 asiste imza attı.

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