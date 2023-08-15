Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain'in hedefi şampiyonluk

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Oxlade-Chamberlain, Türkiye'ye transferini yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü belirtti.

"Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Yeni bir ülke ve yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum. Olabildiğince buraya hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum."

İngiliz oyuncu, babasının da profesyonel futbolcu olduğunu aktardı.

"Benim akıl hocam babamdı. Onun başardığı şeyleri ben de genç yaşımda başarmak istedim. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Babamın katı kuralları vardı. Standartları da çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım."

Oxlade-Chamberlain, ailecek futbolu çok sevdiklerini dile getirdi.

"Her çocuk, babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakıp, onu kahraman olarak görürler. Futbol, böylece benim tutkum oldu. Bu yüzden babamın başardıklarını ben de başarmak istedim."

"Burada kupalar kazanmak istiyorum"

30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş Stadı'nda oynadığı UEFA Süper Kupa maçından bahsetti.

"Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum."

Oxlade-Chamberlain, oyun tarzıyla ilgili konuştu.

"Atak anlayışına sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool'da oynarken farklı rollere uyum sağladım. Bu yüzden gerekirse daha geride de oynayabilirim. Topu ileriye taşıma, top sürme, ceza sahası dışından şut çekme, atağı başlatma ve geçiş pasları atma konusunda başarılıyım. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal'de 6 yıl kanat oyuncusu olarak oynadım, zaman zaman bunu Liverpool'da da yaptım. İleride her yerde oynayabilirim ama orta sahada oynamayı ve hücuma top taşımayı seviyorum. Benden bunları sık sık yapmamı bekleyebilirsiniz."

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'a gelmeden önce Nathan Redmond ile konuştuğunu söyledi.

"Redmond, bana çok yardımcı oldu. Özellikle de geçen hafta ona birçok soru yönelttim. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi. Geçen sezon Instagram'a attığı videoları izlemiştim. Loris Karius'la da Beşiktaş hakkında konuştum. Herkesten güzel şeyler duydum."

"Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi, şampiyon olmaktır"

İngiliz oyuncu, Beşiktaş'a goller atmak için geldiğini belirtti.

"Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi, şampiyon olmaktır. Takıma entegre olmam, takım arkadaşlarımı tanımam ve yeni hocamın benden neler istediğini anlamam gerekiyor."

Oxlade-Chamberlain, takım arkadaşları ile beraber oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

"Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, çok iyi oyuncular. Onlara karşı oynadım. Bu durumun onlarla beraber çalışırken işime yarayacağını düşünüyorum. Çünkü onlar, benim nasıl oynadığımı biliyorlar. Bu da takıma kolay adapte olmamı sağlayacak. Onlar, bu ligdeki farklılıkları veya kendimi daha iyi yönlendirebileceğim alanları biliyorlar."

Oxlade-Chamberlain, üst seviyede futbol oynamanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını söyledi.

"Futbolcular, taraftarları heyecanlandırmak ister. Taraftara heyecan vermek istiyorum. Elbette sıkı çalışacağım. Sadece atak değil, defans yaparak da sahada yüzde yüzümü vereceğim. Benim futbola bakış açımda top sürmek, topu ileriye taşımak ve şut atmak var. Saha içinde çok çalışıp yüzde yüzümü vereceğim."

Deneyimli futbolcu, şehirde karşılaştığı bütün insanların sıcakkanlı olduğunu aktardı.

"Takım olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarları gururlu hissettirmek istiyorum. Hızlı bir şekilde takıma adapte olmayı amaçlıyorum. Taraftar, en iyi futbolu oynayacağımdan emin olsun. Çünkü onlara olan borcumu ödeyebilmemin en iyi yolu bu. Bana verdikleri desteği gördüm. Benim işim takıma yardımcı olmak."

Beşiktaş Neftçi maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Chamberlain ilk idmanına çıktı

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışması sonrasında dar alanda çift kale maç ve ardından yapılan şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş'la ilk idmanına çıktı.