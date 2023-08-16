Açık 39.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.08.2023 13:37

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta yapılacak

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı hafta sonu Uşak'ta gerçekleştirilecek.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Uşak'ta yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesi katkılarıyla Motorsporları Pisti'nde yapılacak.

65 sporcu mücadele edecek

Şampiyonada, 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master olmak üzere 5 ayrı kategoride 65 sporcu mücadele edecek.

Bu yarış öncesinde, junior kategorisinde Yağız Tekşan, senior kategorisinde Gün Taşdelen lider durumda yer alırken, junior kadınlarda ise Ayşe Çebi ve senior kadınlarda da Sena Savaşer ilk sırada yer alıyor.

ETİKETLER
Uşak Motor Sporları
Sıradaki Haber
Şırnaklı atlet dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında kürsüye çıkmak için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Myanmar'da toprak kayması: 32 ölü
13:59
Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi
13:57
Akrebin soktuğu bebek yoğun bakımda
13:45
Rekor sıcaklığın ölçüldüğü Sarıcakaya'da hava bunaltıyor
13:54
Tunus'ta 630 düzensiz göçmen kurtarıldı
13:41
Türk ürünleri dünya marketlerine "GT Anadolu" markasıyla taşınacak
Cilo buzulları eridi, buzul gölü genişledi
Cilo buzulları eridi, buzul gölü genişledi
FOTO FOKUS
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ