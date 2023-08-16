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Spor
AA 16.08.2023 13:25

Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılabilmek için mücadele ettiği wushu seçmelerinin finalinde ayağında kırık oluşmasına rağmen başarı gösteren Nusret Kayhan Altunkaya, bronz madalya ile döndüğü memleketi Trabzon'da antrenmanlara devam ediyor.

Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Türkiye'de son 9 yılda katıldığı organizasyonlarda kategorisinde yenilgi almayan 24 yaşındaki sporcu, 28 Temmuz'da Çin'de organize edilen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda wushu branşında 70 kiloda bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Wushu yapan ağabeyine özenerek 9 yaşında bu spora başlayan Altunkaya, ABD'nin Fort Worth kentinde 16-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek, 2023 Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonda antrenör Yavuz Selim Kazancı ile sürdürüyor.

Milli sporcu Nusret Kayhan Altunkaya yaptığı açıklamada, 15 yıl önce Trabzon'da başladığı spor kariyerine, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde 2014'ten beri çıktığı hiçbir müsabakayı kaybetmediğini belirten Altunkaya, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikincilikleri de bulunduğunu aktardı.

Altunkaya, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından gönderildikleri wushu sporunun ana vatanı Çin'de 2017-2020 yılları arasında eğitim aldığını ifade etti.

"Federasyonumuz bizi oraya Çin Milli Takımı ile antrenman yapmaya ve orada özel bir üniversitede öğrenim görmeye gönderdi. Bize böyle bir imkan sağlandı, biz de sporcular olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık."

Altunkaya, wushu branşında Türkiye'ye son dünya şampiyonluğunun 2008'de geldiğini anımsattı.

"ABD'de düzenlenecek 2023 Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'de bu sporda bir marka olmak istiyorum."

"Türkiye'de kendimi yenilmez olarak görüyorum"

Altunkaya, kendine güvendiğini dile getirdi.

"Türkiye'de kendimi yenilmez olarak görüyorum, sporu bırakmadığım sürece de kolay kolay kimsenin yeneceğini düşünmüyorum."

Milli sporcu, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın seçmelerinde talihsiz bir kaza yaşadığını da belirtti.

"Seçmelerin final müsabakasının ilk dakikasında ayağımdaki kemik kırıldı, buna rağmen müsabakaya devam ederek Yaz Oyunlarından mücadele etmeye hak kazandım. Turnuvaya hazırlanmak için öncelikle sakatlığımın geçmesini bekledim, sonrasında 20 gün gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdim. Buna rağmen derece elde ettim."

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