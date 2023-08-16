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Spor
AA 16.08.2023 12:06

Roma Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i transfer etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

Roma Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i transfer etti

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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