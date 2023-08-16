Açık 36.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.08.2023 11:37

Inter Miami 2023 Ligler Kupası'nda finale kaldı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Philadelphia Union'ı 4-1 yenerek finale yükseldi.

Inter Miami 2023 Ligler Kupası'nda finale kaldı
[Fotograf: AA]

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferinin ardından çıkışa geçen Inter Miami, turnuvanın yarı finalinde ABD'nin Chester kentindeki Subaru Park'ta Philadelphia Union ile karşılaştı.

ABD temsilcilerinin karşılaştığı maçta Inter Miami, Josef Martinez'in 3, Lionel Messi'nin 20, Jordi Alba'nın 45+3 ve David Ruiz'in 84. dakikada attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. Philadelphia Union'ın golünü, 73. dakikada Alejandro Bedoya kaydetti.

Inter Miami'de çıktığı 6 maçta da fileleri havalandıran 36 yaşındaki Messi, gol sayısını 9'a çıkardı. Ayrıca Inter Miami, Arjantinli futbolcunun oynadığı karşılaşmalardaki namağlup serisini sürdürdü.

Diğer yarı final müsabakasında ise Meksika'nın Monterrey takımını 2-0 yenen ABD ekibi Nashville, Inter Miami'nin finaldeki rakibi oldu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
"Filenin Sultanları" yine "altın" peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Bursa'da aranan kişilere operasyon: 21 kişi yakalandı
12:32
İstanbul'da motosiklet denetimi: 347 bin 550 lira ceza kesildi
12:29
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
12:30
Sahibinden.com'a soruşturma: Sözlü savunma alındı
12:24
Bolu'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
12:20
Zirai ilaç tespit edilen sudan içen 110 küçükbaş öldü
Ata tohumlardan ürettiği fideler verimiyle çiftçi kadınları memnun etti
Ata tohumlardan ürettiği fideler verimiyle çiftçi kadınları memnun etti
FOTO FOKUS
Atatürk'ün yeni görüntüleri "Film Mirasım" sitesinde yayımlandı
Atatürk'ün yeni görüntüleri "Film Mirasım" sitesinde yayımlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ