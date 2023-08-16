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Spor
AA 16.08.2023 10:23

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları 17 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 20.00'de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

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Adana Demirspor Beşiktaş Fenerbahçe UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
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