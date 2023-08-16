Açık 35.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.08.2023 10:00

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

17 Ağustos Perşembe:

19.00 HJK (Finlandiya) - Karabağ (Azerbaycan) (1-2)

20.00 Hacken (İsveç) - Zalgiris (Litvanya) (3-1)

20.30 Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)

21.00 BATE (Belarus) - Sheriff (Moldova) (1-5)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Astana (Kazakistan) (1-2)

21.00 Genk (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan) (0-1)

21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya) (0-3)

ETİKETLER
UEFA UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
Türkiye 2024'te ABD ticaretinin önceliği olacak
10:54
İngiltere'de "casusluk" şüphesiyle tutuklanan 3 Bulgar ülkelerinden yardım istemedi
10:52
İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı
10:45
Libya'da Mitiga Havalimanı yeniden uçuşlara hazırlanıyor
10:44
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 arttı
10:37
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi yakalandı
Kuzey Deniz Rotası'nda ticaret kapasitesi katlanarak artıyor
Kuzey Deniz Rotası'nda ticaret kapasitesi katlanarak artıyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ