Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

Avrupa’da 258. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

İsmail Kartal, 5'te 5 peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

UEFA listesi

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.