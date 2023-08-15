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Spor
AA 15.08.2023 22:00

Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti
[AA arşiv]

78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi. Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş Sakıp Özberk, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda futbol oynamıştı.

Özberk, futbolculuk kariyerinin ardından Bursaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor, Samsunspor ve Diyarbakırspor gibi büyük takımlarda görev yapmıştı.

TFF'den Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Sakıp Özberk, futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında, teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

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