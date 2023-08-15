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Spor
DHA 15.08.2023 21:40

Fountas Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas, “Burada olduğum için mutluyum. Her şey yolunda" dedi.

Fountas Trabzonspor için İstanbul'a geldi
[Fotograf: DHA]

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bonservisi elinde olan Yunan forvet Taxiarchis Fountas’ı İstanbul’a getirdi.

Aegean Havayolları'na ait tarifeli seferle Atina'dan 20.15'de gelen Fountas, İstanbul Havalimanı'nda transferi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonsporlu futbolcular Bakasetas, Kurbelis ve Siopis ile görüştüğünü ifade eden Fountas, “Elbette görüştüm. Onlar milli takımdan arkadaşlarım. Onlar bana Türkiye'nin en iyi takımında oynayacağımı söylediler” ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çılgın ve ateşliler"

27 yaşındaki 10 numara bordo-mavili taraftarlar için ise, "Gerçekten çılgın ve ateşliler. Onların önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu. 

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