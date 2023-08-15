Milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun ikinci gününde serbest stilde maçlar yapıldı.
Abdullah Toprak— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) August 15, 2023
U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda bronz madalya kazanan Abdullah Toprak’a madalyasını Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti. pic.twitter.com/uvzwFStCBN
Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak da yine Kırgızistan'dan Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Metehan Yaprak’tan Bronz Madalya— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) August 15, 2023
U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde serbest stil 70 kilogramda mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, Kırgız rakibi Omurbek Taalaibek Uulu’yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/r73qpRmXJt