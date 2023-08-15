Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.08.2023 21:30

Milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve İbrahim Metehan Yaprak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun ikinci gününde serbest stilde maçlar yapıldı.


Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak da yine Kırgızistan'dan Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


ETİKETLER
Güreş
Sıradaki Haber
Milli tekvandoculardan beş madalya daha
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Yunanistan Ege'de ölüme itiyor: Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:39
Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
22:31
NATO: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek konusunda duruşumuz değişmedi
22:29
PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı
22:27
Yunanistan'ın sağlık sektörü, turizm döneminde yetersiz kalıyor
22:25
ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ