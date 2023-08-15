Milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun ikinci gününde serbest stilde maçlar yapıldı.

Abdullah Toprak



U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda bronz madalya kazanan Abdullah Toprak’a madalyasını Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti. pic.twitter.com/uvzwFStCBN — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) August 15, 2023

Şampiyonada 65 kiloda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev'i 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

70 kiloda İbrahim Metehan Yaprak da yine Kırgızistan'dan Omurbek Taalaibek Uulu'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.