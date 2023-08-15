Milli tekvandoculardan beş madalya daha

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.
Mahmut Bozteke Avrupa şampiyonu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2023
Avrupa Para Şampiyonası erkekler tekvando -63 kiloda sporcumuz Mahmut Bozteke, İsrailli rakibini mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Tebrikler Mahmut! pic.twitter.com/T1O5wHM6vH
Organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Gamze Gürdal ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
Fatih Çelik Avrupa ikincisi— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2023
Avrupa Para Şampiyonası erkekler tekvando -70 kiloda sporcumuz Fatih Çelik, Azerbaycanlı rakibine mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
Tebrikler Fatih! pic.twitter.com/cMk3HAPqwx
Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 65 kiloda Lütfiye Özdağ'ın gümüş madalya elde ettiği şampiyonada kadınlar 65 kiloda Seçil Er ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Lütfiye Özdağ Avrupa ikincisi— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 15, 2023
Avrupa Para Şampiyonası kadınlar tekvando -65 kiloda sporcumuz Lütfiye Özdağ, finalde Büyük Britanyalı rakibine mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.
Tebrikler Lütfiye! pic.twitter.com/pWZovAtEFV
Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.
5 madalya daha!— Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) August 15, 2023
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para taekwondo müsabakaların ikinci gününde 4 sıklette sporcularımız, ikisi altın 5 madalya kazandı.
Gamza Gürdal, 57kg
Mahmut Bozteke, 63kg
Fatih Çelik, 70kg
Lütfiye Özdağ, 65kg
Seçil Er, 65kg pic.twitter.com/BT1GQCCktE
Bakan Osman Aşkın Bak'tan para tekvandocular için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke, gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ ve Fatih Çelik ile bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er için tebrik mesajı yayımladı.
"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ile gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ, Fatih Çelik ve bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er'i kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."