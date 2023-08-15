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Spor
AA 15.08.2023 21:25

Milli tekvandoculardan beş madalya daha

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke altın, Fatih Çelik ve Lütfiye Özdağ gümüş, Seçil Er ise bronz madalya elde etti.

Milli tekvandoculardan beş madalya daha

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.


Organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Gamze Gürdal ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.


Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 65 kiloda Lütfiye Özdağ'ın gümüş madalya elde ettiği şampiyonada kadınlar 65 kiloda Seçil Er ise bronz madalyanın sahibi oldu.


Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.


Bakan Osman Aşkın Bak'tan para tekvandocular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke, gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ ve Fatih Çelik ile bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er için tebrik mesajı yayımladı.

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ile gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ, Fatih Çelik ve bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er'i kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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