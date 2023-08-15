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Spor
DHA 15.08.2023 19:37

Neymar resmen Al Hilal'de

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Brezilyalı futbolcu Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Neymar resmen Al Hilal'de

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Neymar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Neymar, 2025 yılına kadar Al Hilal forması giyecek. Brezilyalı yıldızın reklam anlaşmaları ve bonuslarla birlikte yaklaşık 400 milyon dolar kazanması bekleniyor.

PSG forması ile 173 maçta girdi

2017 yılında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, 173 maçta forma giydi.

Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 118 gol attı ve 77 asist yaptı. 


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