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Spor
AA 16.08.2023 03:05

Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica İstanbul'a geldi
[Fotograf: AA]

İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.

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