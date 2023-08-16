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Spor
AA 16.08.2023 09:53

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında 17 Ağustos Perşembe günü Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da yarın sahada olabilecek.

Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

Bu sezon 5. resmi maç

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı.

Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

UEFA listesi

Beşiktaş'ın Neftçi müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

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