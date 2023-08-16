15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında kızlar ve erkeklerde 13-14 yaş kategorisinde yaklaşık 600 sporcu Ordu'ya geldi.

Yeni Ordu Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde dereceye girebilmek için yarıştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun Ordu'da yapıldığını belirterek, bu gibi organizasyonları önemsediklerini söyledi.

Bu yaş grubunun okçuluk için önemli olduğuna işaret eden Topaloğlu, 2028'deki olimpiyatlarda yarışacak sporcuların bu tarz şampiyonalardan seçildiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Topaloğlu, burada başarılı olan 30 sporcunun teknik kampa alınacağını belirterek, bu kampta seçilecek sporcuların da 2028 yılına hazırlamak üzere diğer eğitim yerlerinde çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

Topaloğlu, milli sporcu Mete Gazoz'un da 13-14 yaş grubu kampında keşfedildiğine dikkati çekti.

"Bu kamp ve şampiyonalar sonrası başka Mete Gazoz'ların çıkacağını düşünüyoruz."

"Tam takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz"

Abdullah Topaloğlu, Türkiye'de okçuluğun geldiği duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türk okçuluğu dünyanın en saygın, en başarılı federasyonlarından birisidir. Son dünya şampiyonasında da bu zaten açıkça görüldü. Erkek takımımız olimpiyat kotası alarak Paris'te ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Bu da çok önemli bir gelişmedir. 30 yıldır ilk defa 3 kişiyle olimpiyatlara katılacağız. Kızlarımız da çalışmalarına devam ediyor. Onlar da önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak kota yarışmasına katılacak. Burası son kota yarışması. Orada inşallah kızlarımız da kota alacaklar. Tam takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Topaloğlu, Türk okçuluğunun artık çıtayı çok yukarılara taşıdığını ifade etti.

"Dünyada sporcularımız ve takımlarımız birinci sıralarda yer almaktadır. Türk okçuluğu çok saygın bir konumdadır. Türk okçuluğu iyi yoldadır. Bu iyi yolun devamı için de gerekli her türlü çaba federasyonumuz tarafından gösterilmektedir."

Şampiyona, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.